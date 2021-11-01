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"Червоних" побільшало: МОЗ оновив список країн, після приїзду з яких необхідна самоізоляція

До "червоної" зони увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні
Кількість країн, після приїзду з яких до України необхідна 14-денна самоізоляція або тест, зросла до 78, тоді як у попередньому списку їх було 47.
"Червоних" побільшало: МОЗ оновив список країн, після приїзду з яких необхідна самоізоляція Фото: МОЗ

Як пише "Європейська правда", про це свідчить оновлений список Міністерства охорони здоров’я, оприлюднений 11 січня за даними на 7 січня.

До "червоної" зони увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні. Минулого тижня цей показник для України складав 106,8 (на час складання попереднього списку - 315,3).

У списку цього разу опинилися усі сусіди України, включно з Росією та Білоруссю, які у попередньому списку ще були "зеленими", та майже всі країни Європи - окрім Греції, Фінляндії та Ісландії. 

У червоному списку залишаються і низка країн, які тривалий час були відкритими для українців та у "зеленому списку" - Хорватія, Албанія і Туреччина. Водночас Єгипет - досі "зелений".

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.

До "зеленої" зони входять 194 країни, зокрема, сусідні Білорусь, Росія, а також Франція, Іспанія, Бельгія, Канада, Китай.

Нагадаємо, що 11 січня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
 
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11 01 2021 15:47
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