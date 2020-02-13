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Чесна реклама про кредити: НБУ дав банкам додаткові 3 місяці на підготовку

Своє рішення продовжити термін підготовки до надання чесної реклами про банківські продукти у Нацбанку пояснили зверненнями учасників ринку
Національний банк України надав банкам додаткові 3 місяці на підготовку для того, аби показувати чесну рекламу своїх продуктів, зокрема кредитів та депозитів. Чесна реклама кредитів з правдивими ставками запрацює з 2 червня 2020 року.
Чесна реклама про кредити: НБУ дав банкам додаткові 3 місяці на підготовку Фото: obozrevatel.com

Про це повідомляють у прес-службі Нацбанку, повідомляє "Громадське".

Своє рішення продовжити термін підготовки до надання чесної реклами про банківські продукти у Нацбанку пояснили зверненнями учасників ринку. Раніше, відповідно до ухвалених законів та постанов Нацбанку, банки повинні були розкривати повну інформацію про свої продукти (зокрема правдиві відсоткові ставки з усіма додатковими платежами, страховками, податками та комісіями) з 2 березня 2020 року.

"Упродовж лютого-травня 2020 року Національний банк разом із банками проведуть спільну роботу та відпрацюють вимоги, аби з червня споживачі могли легко отримувати від фінансових установ вичерпну, прозору та зрозумілу інформацію про банківські послуги", - повідомляють у Нацбанку.

З 2 червня управління Нацбанку з питань захисту прав споживачів фінансових послуг почне моніторити рекламу банків та контролювати, щоб вони відображали правдиву інформацію про свої продукти, не приховуючи різноманітних платежів.

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13 02 2020 10:54
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