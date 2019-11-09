Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Чумака призначили заступником генпрокурора і головним військовим прокурором

Колишній депутат увійшов до команди Рябошапки
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 11 вересня призначив своїм заступником - головним військовим прокурором Віктора Чумака, який був депутатом Верховної Ради 7-8 скликань.
Чумака призначили заступником генпрокурора і головним військовим прокурором Віктор Чумак. Фото: censor.net.ua

Про це йдеться на сайті Генпрокуратури.

Напередодні кандидатуру Чумака погодив президент Володимир Зеленський. 

Віктор Чумак у 1981-1992 роках він проходив службу в Збройних силах СРСР. У 1992 році він повернувся в Україну і працював у Національній академії державної прикордонної служби в Хмельницькому, де свого часу очолював кафедру військового права.

У 2000 році переїхав до Києва, очоливши управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.

У 2004 році пішов з державної служби в Міжнародний центр перспективних досліджень, а в 2010 році створив власний аналітичний центр - Український інститут публічної політики.

У 2012 році вперше став депутатом Верховної Ради по округу №214 в Києві. У 2014 році переобрався в парламент по цьому ж округу.

На виборах президента України в 2019 році очолював штаб кандидата Анатолія Гриценка.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 09 2019 10:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.