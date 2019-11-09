Чумака призначили заступником генпрокурора і головним військовим прокурором
Про це йдеться на сайті Генпрокуратури.
Напередодні кандидатуру Чумака погодив президент Володимир Зеленський.
Віктор Чумак у 1981-1992 роках він проходив службу в Збройних силах СРСР. У 1992 році він повернувся в Україну і працював у Національній академії державної прикордонної служби в Хмельницькому, де свого часу очолював кафедру військового права.
У 2000 році переїхав до Києва, очоливши управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.
У 2004 році пішов з державної служби в Міжнародний центр перспективних досліджень, а в 2010 році створив власний аналітичний центр - Український інститут публічної політики.
У 2012 році вперше став депутатом Верховної Ради по округу №214 в Києві. У 2014 році переобрався в парламент по цьому ж округу.
На виборах президента України в 2019 році очолював штаб кандидата Анатолія Гриценка.
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