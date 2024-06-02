Чи допоможе Україні змінити війну використання західної зброї проти росії? – BBC

США не включають дозвіл на нанесення ударів по рф зброю великої дальності, таку як ATACMS.

Про це йдеться в матеріалі британської BBC.

Деякі західні країни дозволили Києву використовувати свою зброю для ураження цілей на території росії, але є і певні обмеження.

Західні країни досі обмежували використання своєї зброї військовими цілями, розташованими на території України, включно з Кримом та іншими окупованими територіями через побоювання ескалації конфлікту.

Проте раптовий наступ рф на північному сході Харківської області переконав союзників України в тому, що для того, щоб захистити себе, Київ повинна бути здатна знищувати військові об'єкти і по той бік кордону.

"Відмінною рисою нашої взаємодії було пристосування і коригування в міру необхідності, щоб відповідати тому, що насправді відбувається на полі бою, щоб переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, і коли їй це потрібно", – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка днями відбулася в Празі.

За кілька днів до заяви російський президент путін пригрозив розширити "санітарні зони" у випадку, якщо західна зброя великої дальності буде використана для удару по російській території. За його словами, країни НАТО в Європі повинні пам'ятати, що вони мають "держави з невеликими територіями і щільним населенням".

Уникнення ескалації, ймовірно, є причиною того, що США не включили в свій дозвіл на нанесення ударів по рф зброю великої дальності, таку як ATACMS .

"Такі обмеження залишають Україні лише можливість зосередитися на цілях поблизу свого кордону. Але це все одно є серйозною зміною політики з боку головних союзників Києва. Навіть з меншою дальністю – до 70 км – реактивні системи залпового вогню, такі як HIMARS, можуть суттєво порушити російські логістичні операції і пересування військ, що в кінцевому підсумку сповільнить будь-які наступальні плани", - пишуть журналісти.

Київ відтепер має право завдавати ударів по місцях, де ворог зосередив свої війська, техніку і склади постачання, які використовуються росіянами для атак, каже речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх.

Зняття заборони на застосування західної зброї для ударів по рф навряд чи допоможе захистити Україну від російських керованих бомб, які мають руйнівний ефект і регулярно використовуються для бомбардування Харкова та інших прикордонних міст.

Проте для того, щоб зупинити такі атаки, українські сили повинні націлитися на літаки, які скидають ці смертоносні КАБи.

Єдиною зброєю, здатною перехопити ці літаки, яка є в розпорядженні України на даний момент, є американська система протиповітряної оборони Patriot. Однак наближення цієї зброї до Харкова є величезним ризиком – ворожі безпілотники можуть її помітити, після чого росіяни намагатимуться систему знищити.

Британія і Франція, які надають Україні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow спільного виробництва, не обмежили їх використання. Їхня дальність може сягати 250 км.

А це сприймається як дозвіл на використання Storm Shadow/Scalp, розповів ВВС на умовах анонімності офіцер військової авіації. За його словами, Україна тепер може вражати аеродроми в Курській і Бєлгородській областях, які межують з Україною.

"Однак такі операції будуть обмежені з точки зору того, чого вони можуть досягти. Українські Су-24, оснащені цими крилатими ракетами, повинні будуть наблизитися до російського кордону, щоб запустити їх, що робить їх вразливими для російських систем протиповітряної оборони. Винищувачі F-16, які очікуються до кінця цього року, краще оснащені для виконання таких завдань", – пише видання.

Разом з тим, українські війська намагаються розробити власну зброю для ураження цілей в тилу росії. Деякі з українських безпілотників атакували російські нафтобази і військові об'єкти за сотні кілометрів від кордону.

Ряд країн дозволили Києву бити своєю зброєю по території рф, зокрема, ЗСУ можуть використовувати для ударів зброю, яку передала Канада.

Водночас міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, Україна може атакувати військові цілі на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.