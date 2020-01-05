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Чим українці займаються на карантині

Коронавірус в цифрах
Компанія Viber у своїй мережі провела опитування щодо занять українців на карантині.
Чим українці займаються на карантині telegram.org/corona_numbers

Результати показали, що:

44% - проводять своє дозвілля за переглядом фільмів і серіалів;

11% - використовують вільний час для навчання за допомогою освітніх онлайн платформ;

9% - приділяють увагу освоєнню кулінарних навичок;

8% - займаються спортом на онлайн заняттях;

7% - малюють;

7% - вивчають іноземні мови;

6% - стали більше приділяти часу читанню електронних книжок;

4% - грають на музичних інструментах;

2% - займаються відвідуванням віртуальних виставок музеїв і картинних галерей;

2% - прослуховують спектаклі й концерти через онлайн-трансляцію.

Джерело : t.me/corona_numbers

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на  1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.

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01 05 2020 14:10
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