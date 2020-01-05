Чим українці займаються на карантині
Результати показали, що:
44% - проводять своє дозвілля за переглядом фільмів і серіалів;
11% - використовують вільний час для навчання за допомогою освітніх онлайн платформ;
9% - приділяють увагу освоєнню кулінарних навичок;
8% - займаються спортом на онлайн заняттях;
7% - малюють;
7% - вивчають іноземні мови;
6% - стали більше приділяти часу читанню електронних книжок;
4% - грають на музичних інструментах;
2% - займаються відвідуванням віртуальних виставок музеїв і картинних галерей;
2% - прослуховують спектаклі й концерти через онлайн-трансляцію.
Джерело : t.me/corona_numbers
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 272 летальні, 1413 пацієнтів одужали.
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