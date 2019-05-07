Чинний парламент матиме шанс ухвалити останні закони 11 липня, - спікер Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що останній шанс ухвалити закони у чинного скликання парламенту буде в четвер, 11 липня.

"Я не буду цього приховувати. Зараз більшість депутатів працюють на виборчих округах. Тому я запропонував провести позачергове засідання 11 липня, аби в парламенті була найбільша концентрація депутатів", - сказав Парубій, інформує "Громадське".

Голова парламенту зазначив, що сподівається на ухвалення Виборчого кодексу, безпекових законів, а також подання президента про звільнення з посади міністра закордонних справ Павла Клімкіна і призначення Вадима Пристайка.

Парубій додав, що позачергове засідання Верховної Ради можливе у перерві між ранковим і вечірнім пленарним засіданням.

Нагадаємо, що на сьогоднішньому засіданні Ради Парубій зазначив, що згідно статті 94 Конституції України у президента є 15 днів після отримання ним закону, щоб підписати його або повернути зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Цей термін вичерпався 27 червня.