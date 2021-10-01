Число заражень Covid-19 у світі перевищило 89,6 млн, кількість жертв 1,92 млн

До числа країн з 5 млн і більше заражень Covid-19 входять США, Індія та Бразилія

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з Covid-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 926 тис.544, одужали понад 63 млн осіб.

Число виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок неділі досягло 89 млн 630 тис.87 випадків, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних з Covid-19 захворювань зросла за добу до 1 млн 926 тис.544, одужали понад 63 млн осіб.

До числа країн з 5 млн і більше заражень Covid-19 входять США, Індія та Бразилія.

Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються Сполучені Штати, де виявлено сумарно 22 млн 132 тис.396 інфікованих Covid-19, зафіксовано 372 тис. 428 летальних випадків, вилікувалися понад 13 млн осіб.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків за минулу добу зросла до 10 млн 450 тис.284, кількість померлих - до 150 тис. 999, вилікувалися понад 10 млн осіб.

Третя позиція в світі за кількістю інфікованих у Бразилії. Тут за час пандемії зареєстровано 8 млн 75 тис. 998 хворих, з них померла 202 тис. 631 людина, вилікувалися понад 7 млн.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок неділі 248,2. У США на 1 млн жителів померли 1 тис.149 осіб, Індії - 109, Бразилії - 950.

Нагадаємо, що в Україні діти та молодь почали частіше хворіти на COVID-19