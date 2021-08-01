В Україні діти та молодь почали частіше хворіти на COVID-19 — Степанов

Люди до 30-40 років, зокрема діти та молодь, почали частіше хворіти на коронавірусну хворобу в Україні. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 8 січня.

"Це особливість, яку зараз ми спостерігаємо по території всієї країни", - зазначив він, пише "Громадське"

У листопаді 2020 року Степанов наголошував, що у молодих людей все частіше спостерігаються ускладнення випадків захворювання на коронавірус.

"Зі зростанням захворюваності ми бачимо вже ускладнення випадків захворювання у молодих людей, вони дуже важко переносять захворювання", - сказав Степанов.

Так, за останню добу, 7 січня, коронавірус виявили у 166 дітей. Загалом вчора коронавірусне захворювання виявили у 5 676 людей. Також 5 131 пацієнт одужав, а 83 - померли від ускладнень.

Від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у 1 105 169 людей. З них 778 345 громадян одужали та 19 588 - померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

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Що в нас із карантином?

Уряд продовжив дію загальнодержавного карантину з обмеженнями "помаранчевої" зони до 28 лютого 2021 року. Крім того, з 19 грудня в Україні діють додаткові обмеження. Зокрема, вони стосуються розважальних заходів. Наразі заклади харчування можуть працювати до 23:00, але з проведенням розрахункових операцій до 22:00.

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