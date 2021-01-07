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COVID-сертифікат у "Дії": хто може отримати, на скільки та інші нюанси

Якщо людина вакцинувалася двома дозами, вона може давати запит на генерацію сертифікату. Він діє 180 днів
COVID-сертифікат у "Дії" можна генерувати на підставі повного курсу вакцинації, перенесеної хвороби та негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус.
COVID-сертифікат у "Дії": хто може отримати, на скільки та інші нюанси Фото: Економічна правда
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.
 
"Якщо людина вакцинувалася двома дозами, вона може давати запит на генерацію сертифікату. Він діє 180 днів. Також якщо людина отримала негативний ПЛР-тест на COVID-19, і ці дані занесені в електронну систему охорони здоров’я, можна отримати COVID-сертифікат за результатами негативного тесту. Але він буде діяти всього-на-всього 72 години з моменту забору біоматеріалу. Третій випадок, коли можна згенерувати COVID-сертифікат - якщо людина перенесла COVID-19 і дані про її захворювання занесено в електронну систему охорони здоров’я. Він теж діє 180 днів", - пояснив Родина.
 
Також сертифікат може видати сімейний лікар. Родина наголосив, що при заповненні даних треба уважно перевіряти написання прізвища та імені, оскільки помилки в літерації і неспівпадіння з написанням прізвища та імені в закордонному паспорті можуть призвести до проблем при проходженні кордону.
 
Родина повідомив, що зміст COVID-сертифікату відповідає змісту тих документів, які затверджені в ЄС. Окрім цього, за його словами, МЗС веде перемовини з іншими країнами світу щодо укладення двосторонніх угод, якими будуть обумовлені умови в’їзду українців до цих країн та, відповідно, їх громадян до України.
 
Окремо він наголосив, що різні країни, в тому числі і країни ЄС, ставлять різні вимоги щодо термінів після вакцинації.
 
"Деякі країни як умови в’їзду ставлять те, що повинен пройти якийсь певний період часу, наприклад 14 днів, після останньої вакцинації. Це означає, що навіть якщо людина вчора була вакцинована, а сьогодні згенерує сертифікат, то її можуть не пустити в певну країну, бо ще не пройшло 14 днів", - пояснив Родина.
 
Очільник ЦГЗ також порадив українцям перед відвідуванням країн ознайомитися з умовами в’їзду до них на сайті Міністерства внутрішніх справ.
 
 
Станом на 1 липня в країні проведено 2 676 654 щеплення. Вакциновано – 1 965 660 осіб, з них отримали першу дозу – 1 965 658 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 710 996 осіб.
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01 07 2021 17:22
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