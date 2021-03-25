CPG: Професійний клінінг дозволяє вирішувати надскладні завдання

Злагоджені дії фахівців CPG, необхідне обладнання, якісні хімічні засоби вкотре довели, що надскладні завдання з клінінгу краще довіряти професіоналам

Десять компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. Згодом, вони приїхали на місце і мали можливість оцінити обсяг робіт, і чи зможуть взагалі їх виконати, але тільки CPG вдалося підібрати правильні хімічні засоби і технологію, на підбір якої знадобилося більше 3-х годин.

20 березня у Києві, після акції протесту на підтримку ув’язненого Сергія Стерненка, під стінами Офісу Президента України мітингувальниками було підпалено вхідні двері, пошкоджено ще двоє дверей, розбиті вікна та нанесені графіті на фасад будівлі та площу перед ОП.

Фото: CPG

В якості підрядника, який зможе відновити вигляд державної установи та змити фарбу, вибрали компанію "Клінінг Про-CPG".

Станом на ранок четверга 25/03/21 фасад приміщення ОП майже повністю відмитий.

Фото: CPG

Десять компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. Згодом, вони приїхали на місце і мали можливість оцінити обсяг робіт, і чи зможуть взагалі їх виконати, але тільки CPG вдалося підібрати правильні хімічні засоби і технологію, на підбір якої знадобилося більше 3-х годин. За основу для чищення взяли хімію німецького виробника Kiehl. Завдання відмити фарбу з граніту виявилося непросте, тому що роботу ускладнювали погодні умови, сніг із дощем, сильний вітер, низька температура повітря (на граніті було нижче нуля градусів), при якій хімічні засоби для очищення мали неефективну дію. Довелося застосувати німецьку технологію, яку використовують для відмивання вагонів метро у Берліні. Спочатку ділянку із графіті обробляли хімічним розчином, згодом накривали плівкою, щоб зробити ефект "компресу" на розмальованій ділянці, і через 40-60 хвилин за допомогою спеціалізованого професійного обладнання - апарату високого тиску Karcher HDS trailer , змивали гарячою водою (80С*) під тиском 180-250 бар Фото: CPG Цей метод та дії професійної команди дали очікуваний результат. На даний момент залишилось відмити тільки площу перед ОП. На жаль, частина поверхонь граніту, яка піддавалась чищенню розчинниками різними "експертами" має пошкодження поверхні каменю і її необхідно буде додатково відновлювати. Фото: CPG Злагоджені дії фахівців CPG, необхідне обладнання, якісні хімічні засоби вкотре довели, що надскладні завдання з клінінгу краще довіряти професіоналам. Як повідомили в Офісі Президента вартість цих послуг буде коштувати орієнтовно 250-300 тис грн. https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2315336828611171

Довідка:

Група компаній "Клінінг Про-CPG" була заснована у Львові в 2007 році. Має свої представництва у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі, Херсоні та інших містах. Компанія - один із лідерів ринку фасіліті менеджменту в Україні. CEO - Сергій Козолуп.