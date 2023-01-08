Данілов: росія збирається самостійно виробляти дрони-камікадзе у себе в Тольятті

Багато компаній відмовляються постачати деталі для цих безпілотників, тому невідомо, як російські спеціалісти замінюватимуть комплектуючі

Влада росії має намір почати виробництво іранських дронів-камікадзе, зокрема, у Тольятті, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"Ми знаємо місце, одне із них називається Тольятті, де вони збираються це все робити. Є й інші міста. Наша розвідка у багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми розуміємо заздалегідь, які кроки вони можуть відпрацьовувати", – зауважив Данілов.

За його словами, багато компаній відмовляються постачати деталі для цих безпілотників, тому невідомо, як російські спеціалісти замінюватимуть комплектуючі.

"З чого вони будуть складати свої дрони – це велике питання", – сказав секретар РНБО.

Співпраця росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Спочатку в Ірані та росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.