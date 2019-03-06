Данилишин: Україна в найближчі місяці має виплатити $3,5 млрд

Згідно з його даними, міжнародні резерви НБУ за підсумками травня знизяться на $1,7 млрд

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин зазначає, що за три літні місяці Україна повинна виплатити зовнішніх боргів на 1,8 млрд доларів, а окремо у вересні - 1,7 млрд доларів.

"За три літні місяці Україні потрібно буде виплатити зовнішніх боргів на суму 1,8 млрд доларів, у вересні - 1,7 млрд доларів. Плюс до цього очікуваний у липні-серпні вихід нерезидентів із гривневих ОВДП, які вони купували в січні-квітні, приблизно на еквівалент 1 млрд доларів, з подальшою конвертацією отриманих грошей у валюту", - написав Данилишин у Facebook, повідомляє LB.ua.

Він також зазначив, що, відповідно до закону про Нацбанк, золотовалютний резерв "використовується виключно для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України".

"Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитів і гарантій та інших зобов'язань резидентам і нерезидентам України. Тому уряду слід мати на увазі ці позиції. Думаю, що незалежність НБУ дозволяє проводити досить зважену незалежно ні від кого політику використання золотовалютних резервів. Як кажуть - не одним днем живемо", - додав голова Ради регулятора.

За його даними, міжнародні резерви Нацбанку за підсумками травня через держборгові виплати знизяться на 1,7 млрд доларів.

"Тож якщо зберігається можливість продовження співпраці з МВФ у рамках чинної програми, доцільно цим скористатися", - зазначив Данилишин.

Нагадаємо, що сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні збільшився в доларовому еквіваленті на 0,7%, або на 0,54 млрд доларів, до 78,78 млрд доларів (станом на 31 березня) порівняно з попереднім місяцем.