Данилишин: Україна в найближчі місяці має виплатити $3,5 млрд
"За три літні місяці Україні потрібно буде виплатити зовнішніх боргів на суму 1,8 млрд доларів, у вересні - 1,7 млрд доларів. Плюс до цього очікуваний у липні-серпні вихід нерезидентів із гривневих ОВДП, які вони купували в січні-квітні, приблизно на еквівалент 1 млрд доларів, з подальшою конвертацією отриманих грошей у валюту", - написав Данилишин у Facebook, повідомляє LB.ua.
Він також зазначив, що, відповідно до закону про Нацбанк, золотовалютний резерв "використовується виключно для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України".
"Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитів і гарантій та інших зобов'язань резидентам і нерезидентам України. Тому уряду слід мати на увазі ці позиції. Думаю, що незалежність НБУ дозволяє проводити досить зважену незалежно ні від кого політику використання золотовалютних резервів. Як кажуть - не одним днем живемо", - додав голова Ради регулятора.
За його даними, міжнародні резерви Нацбанку за підсумками травня через держборгові виплати знизяться на 1,7 млрд доларів.
"Тож якщо зберігається можливість продовження співпраці з МВФ у рамках чинної програми, доцільно цим скористатися", - зазначив Данилишин.
Нагадаємо, що сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні збільшився в доларовому еквіваленті на 0,7%, або на 0,54 млрд доларів, до 78,78 млрд доларів (станом на 31 березня) порівняно з попереднім місяцем.
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