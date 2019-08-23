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ДБР перевіряє на поліграфі співробітників СБУ, які проґавили наркобарона в "Борисполі"

Перевіряють причетність співробітників спецслужби до втечі
Державне бюро розслідувань перевіряє співробітників Служби безпеки на поліграфі у справі про втечу громадянина США Амоса Дов Сільвера з аеропорту "Бориспіль".
ДБР перевіряє на поліграфі співробітників СБУ, які проґавили наркобарона в "Борисполі" Роман Труба. Фото: lb.ua

"Пам'ятаєте історію екстрадиції ізраїльського наркобарона? Відео з "Борисполя", де він тікає від працівників СБУ, одне з найпопулярніших за кількістю переглядів серед українців. Є новини про продовження цього практично голлівудського епізоду", - написав Труба у своєму Telegram-каналі, повідомляє LB.ua.

Він уточнив, що зараз ДБР перевіряє можливу причетність співробітників СБУ до організації втечі затриманого.

"У рамках досудового розслідування цього кримінального провадження наші фахівці сьогодні допитують причетних осіб із застосуванням поліграфа... У ДБР працюють професійні поліграфологи, яких ми залучаємо для встановлення фактів у кримінальних провадженнях. До речі, така практика не є ексклюзивною і досить успішно використовується у світі. Дослідження, проведені Американською асоціацією операторів поліграфа, стверджують, що отримана з його допомогою інформація у 87-96% випадків ефективно використовується в досудовому розслідуванні", - додав Труба.

Нагадаємо, що екстрадиція мала відбутися ще 15 серпня, але за допомогою трьох співробітників Служби безпеки України ізраїльтянин втік перед посадкою в літак.

Його затримали через день в Умані.

18 серпня ізраїльського наркобарона з другої спроби депортували з України.

Згодом, СБУ відсторонила співробітників, що упустили Сільвера в аеропорту.

Амос Дов Сільвер - активіст руху за легалізацію марихуани. Він був заарештований на території України 12 березня на вимогу ізраїльської поліції. Відомо, що мережа TeleGrass, через яку велася торгівля наркотиками в Ізраїлі та інших країнах, була заснована ним у 2017 році. За даними ізраїльської поліції, за допомогою мережі TeleGrass було продано десятки тонн наркотиків, включаючи марихуану, кокаїн, екстазі, MDMA. Оборот становив сотні мільйонів шекелів.

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