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ДБР почало розслідувати можливе зникнення серверів з АП

Провадження відкрили після відеозвернення секретаря РНБО
Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування щодо можливого зникнення серверів з секретною інформацією з ситуативної кімнати Адміністрації президента.
ДБР почало розслідувати можливе зникнення серверів з АП Роман Труба. Фото: lb.ua

Провадження відкрили після відеозвернення секретаря РНБО Олександра Данилюка за статтею "Утрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки", повідомила прес-служба ДБР.

Слідчі бюро почали першочергові дії, аби вивчити обставини можливого правопорушення.

Нагадаємо, новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати в Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією.

Додамо, що Олександр Данилюк призначений на посаду секретаря РНБО 28 травня.

 
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29 05 2019 13:34
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