ДБР почало розслідувати можливе зникнення серверів з АП Провадження відкрили після відеозвернення секретаря РНБО

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування щодо можливого зникнення серверів з секретною інформацією з ситуативної кімнати Адміністрації президента.

Роман Труба. Фото: lb.ua

Провадження відкрили після відеозвернення секретаря РНБО Олександра Данилюка за статтею "Утрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки", повідомила прес-служба ДБР. Слідчі бюро почали першочергові дії, аби вивчити обставини можливого правопорушення. Нагадаємо, новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати в Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією. Додамо, що Олександр Данилюк призначений на посаду секретаря РНБО 28 травня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію