ПОЛІТИКА НОВИНИДержавне бюро розслідувань почало досудове розслідування щодо можливого зникнення серверів з секретною інформацією з ситуативної кімнати Адміністрації президента.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДБР почало розслідувати можливе зникнення серверів з АП
Провадження відкрили після відеозвернення секретаря РНБО
Роман Труба. Фото: lb.ua
Провадження відкрили після відеозвернення секретаря РНБО Олександра Данилюка за статтею "Утрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки", повідомила прес-служба ДБР.
Слідчі бюро почали першочергові дії, аби вивчити обставини можливого правопорушення.
Нагадаємо, новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати в Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією.
Додамо, що Олександр Данилюк призначений на посаду секретаря РНБО 28 травня.
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29 05 2019 13:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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