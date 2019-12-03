ДБР порушило справу за матеріалами розслідування Bihus.info

Розслідування порушено за статтею "Одержання хабара" і загрожує конфіскацією всього майна

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань України (ДБР) почали досудове розслідування кримінального провадження за матеріалами журналістського репортажу під назвою "За скільки зливали справи з оборонки. Роль НАБУ, СБУ і прокуратури (таємне листування, ч.4-5)".

Про це перший заступник директора ДБР Ольга Варченко повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує LB.ua.

"Зі змісту журналістського розслідування випливає, що група осіб за попередньою змовою вела розмови про можливу підготовку й передачу грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди посадовим особам правоохоронних органів за вирішення питання щодо непроведення досудового розслідування та непритягнення їх до кримінальної відповідальності", - написала Варченко.

У разі доведення провини, посадовим особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

"Досудове розслідування, спрямоване на повне, всебічне та об'єктивне дослідження всіх обставин скоєння злочину, поки що триває", - написала Варченко.

Додамо, журналісти Bihus.info з'ясували, що всі слідчі органи, які мали б розслідувати розкрадання на оборонці, знали про нього і закривали справи за хабарі.

Раніше Президент Петро Порошенко, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.