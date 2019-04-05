ДБР провело обшуки на Житомирській митниці

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки на Житомирській обласній митниці ДФС. За підозрою в корупції затримано трьох чиновників.

"Начальник митного поста "Житомир-центральний" за попередньою змовою з групою осіб, а саме спільно з головним державним інспектором митного поста та заступником начальника відділу Житомирської митниці ДФС створили незаконну схему збагачення, завдяки якій систематично вимагали та отримували гроші від представників підприємств, що надають брокерські послуги", - йповідомляє прес-служба ДБР.

За даними слідства, гроші митники вимагали як за експорт, так і імпорт товарів, в результаті чого отримали 1650 доларів США, які їм передавали частинами.



Фото: ДБР

Вимагачів затримали під час отримання однієї з частин неправомірної вигоди в розмірі 400 доларів США.

Тривають слідчі дії і низка обшуків, зокрема в адміністративній будівлі Житомирської обласної митниці.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовими особами, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) і обрання запобіжного заходу. Чиновникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаю, що слідчі територіального управління Держбюро розслідувань у Києві повідомили про підозру колишньому голові Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції за фактом службової недбалості, що дозволило привласнити понад 22 млн грн з держбюджету, виділених для реабілітації військових.