Де 23 липня дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2020 у Токіо

У п'ятницю, 23 липня, у столиці Японії пройде офіційна церемонія відкриття XXXII літніх Олімпійських ігор.

Урочиста подія на Національному стадіоні в Токіо розпочнеться о 14.00. Офіційний транслятор Ігор-2020 в Україні телеканал "UA:Перший" розпочне прямий показ о 13.50, а завершить о 18.00, передає Укрінформ.

Зазначимо, що токійська Олімпіада мала відбутися 2020-го, але через пандемію її перенесли на рік. При цьому назву "Олімпіада-2020" організатори вирішили залишити. Через зростання випадків зараження коронавірусом спортивні споруди під час Ігор у Токіо та трьох сусідніх префектурах Тіба, Канагава і Сайтама заповнені не будуть. Таке безпрецедентне рішення прийняли оргкомітет Олімпіади, МОК та міська влада японської столиці. Утім, під час церемонії відкриття на трибунах 68-тисячного Національного стадіону будуть присутні представники міжнародного та національних олімпійських комітетів, а також офіційні особи.

Олімпійські ігри-2020 триватимуть до 8 серпня. Близько 11 тисяч спортсменів більш ніж з 200-т країн виступлять в 33-х видах спорту і розіграють 339 комплектів нагород.

Україну на головному спортивному форумі чотириріччя представлятимуть 158 олімпійців у 25-ти видах спорту (30-ти дисциплінах). Прапор України під час церемонії нестимуть найдосвідченіші спортсмени нашої команди - олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич та чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин.

Зазначимо, що це буде сьома літня Олімпіада в історії незалежної України. До цього наші атлети виступали в Атланті-1996, Сіднеї-2000, Афінах-2004, Пекіні-2008, Лондоні-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016. Загалом на літніх Іграх українці здобули 121 медаль (35 золотих, 30 срібних та 56 бронзових).

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