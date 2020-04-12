Де дивитися матчі 12 туру футбольної Прем'єр-ліги України

У перший ігровий день також зустрінуться донецький "Шахтар" і закарпатський "Минай"

Черговий, 12-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в суботу, 5 грудня, поєдинком на "Арені Львів".

Стартовий матч туру між "Львовом" і "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє "Укрінформ".

У перший ігровий день також зустрінуться донецький "Шахтар" і закарпатський "Минай" (17.00; "Футбол 2"), "Маріуполь" і київське "Динамо" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 6 грудня, заплановано поєдинки донецького "Олімпіка" з львівським "Рухом" (14.00; "Футбол 1"), луганської "Зорі" з "Дніпром-1" (17.00; "Уніан-ТБ"), чернігівської "Десни" з полтавською "Ворсклою" (17.00; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з "Олександрією" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Динамо" - 26 очок (після 11-ти ігор), "Шахтар" - 23 (11), "Ворскла" - 19 (11), "Десна" - 17 (11), "Колос" - 16 (11), "Маріуполь" - 16 (11), "Олександрія" - 15 (11), "Зоря" - 14 (10), "Олімпік" - 13 (10), "Інгулець" - 10 (11), "Минай" - 9 (10), "Дніпро-1" - 8 (11), "Львів" - 7 (10), "Рух" - 6 (11).

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