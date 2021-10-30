Де дивитися матчі 13-го туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 13-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочнеться у суботу, 30 жовтня, поєдинками у Маріуполі.

Стартовий матч туру між "Маріуполем" та київським "Динамо" о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

У перший ігровий день також зіграють донецький "Шахтар" та чернігівська "Десна" (17.00; "Футбол 1"), "Інгульець" (Петрово) та рівненський "Верес" (19.30; "Футбол 2").

У другий ігровий день у неділю, 31 жовтня, зустрінуться ковалівський "Колос" та "Львів" (14.00; "Футбол 1"), львівський "Рух" та "Олександрія" (17.00; "Футбол 1"), харківський "Металіст 1925" та луганська "Зоря" з (19.30; "Футбол 1").

На понеділок, 1 листопада, заплановані поєдинки "Дніпра-1" із закарпатським "Минаєм" (17.00; "Уніан ТБ"), полтавської "Ворскли" з одеським "Чорноморцем" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Динамо" - 32 очки (після 12-ти ігор), "Шахтар" - 29 (12), "Ворскла" - 24 (12), "Зоря» - 23 (12), "Дніпро-1". 22 (12), "Олександрія" - 19 (12), "Металіст 1925" - 19 (12), "Десна" - 18 (12), "Верес" - 18 (12), "Рух" - 12 (11) , "Колос" - 11 (11), "Минай" - 8 (11), "Інгульець" - 8 (11), "Львів" - 7 (12), "Чорноморець" - 7 (12), "Маріуполь" - 4 (12)

Нагадаємо, що "Динамо" мінімально поступилося "Барселоні" в Лізі чемпіонів