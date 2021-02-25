Де дивитися матчі 16 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 16-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в п'ятницю, 26 лютого, поєдинком на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Стартовий матч туру "Десна" (Чернігів) - "Інгулець" (Петрове) о 19.00 покаже телеканал "Футбол 1", передає "Укрінформ".

У другий ігровий день в суботу, 27 лютого, зустрінуться "Маріуполь" та "Дніпро-1" (14.00; "Футбол 2"), полтавська "Ворскла" і "Олександрія" (17.00; "Футбол 2"), ковалівський "Колос" і львівський "Рух" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 28 лютого, заплановані поєдинки закарпатського "Миная" з донецьким "Олімпіком" (14.00; "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" з луганською "Зорею" (17.00; "Футбол 1"), "Львова" з київським "Динамо" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Динамо" - 34 очки (після 15-ти ігор), "Шахтар" - 33 (15), "Зоря" - 26 (14), "Десна" - 24 (15), "Ворскла" - 22 (15), "Олександрія" - 22 (15), "Колос" - 22 (15), "Олімпік" - 17 (14), "Маріуполь" - 16 (15), "Дніпро-1" - 14 (15), "Інгулець" - 12 (15), "Львів" - 12 (14), "Рух" - 10 (15), "Минай" - 10 (14).

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