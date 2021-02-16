Віктор Циганков став найкращим футболістом України в 2020-му році

Тренер "Зорі" Віктор Скрипник - найкращий тренер за підсумками минулого року.

Сьогодні відбулася церемонія нагородження найкращих футбольних зірок України-2020 від української асоціації футболу України, повідомляє Укрінформ.

Найкращим гравцем України в 2020-му році став лідер київського "Динамо" Віктор Циганков. Одну з найпрестижніших нагород церемонії вручив тренер збірної України Андрій Шевченко. Кращою футболісткою в свою чергу стала Дарина Апанащенко.

Найкращим тренером чоловічих команд 2020-го року в Україні став коуч луганської "Зорі" Віктор Скрипник. Переможець конкурував з тренерами "Десни" і "Динамо" Олександром Рябоконем і Мірчею Луческу відповідно.

Тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров став найкращим українським тренером, який працює закордоном

Найкращим українцем, який грає в іноземному клубі, став півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський. Безпосередньо під час церемонії Малиновський запевнив, що адаптація новоспеченого гравця "Аталанти" Віктора Коваленка проходить вдало.

Лідер "Шахтаря" Тайсон виборов перемогу в номінації кращого легіонера, який грає в українській прем'єр лізі.

Найкращим молодим гравцем 2020-го року став захисник київського "Динамо" Ілля Забарний. У минулому році він встиг дебютувати за молодіжну й дорослу збірні України й стати основним гравцем у команді Мірчі Луческу.

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Нагадаємо, завтра суд в Лозанні розгляне скаргу УАФ щодо технічної поразки України в матчі проти Швейцарії в рамках групового етапу Ліги націй.

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