Віктор Циганков став найкращим футболістом України в 2020-му році
Сьогодні відбулася церемонія нагородження найкращих футбольних зірок України-2020 від української асоціації футболу України, повідомляє Укрінформ.
Найкращим гравцем України в 2020-му році став лідер київського "Динамо" Віктор Циганков. Одну з найпрестижніших нагород церемонії вручив тренер збірної України Андрій Шевченко. Кращою футболісткою в свою чергу стала Дарина Апанащенко.
Найкращим тренером чоловічих команд 2020-го року в Україні став коуч луганської "Зорі" Віктор Скрипник. Переможець конкурував з тренерами "Десни" і "Динамо" Олександром Рябоконем і Мірчею Луческу відповідно.
Тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров став найкращим українським тренером, який працює закордоном
Найкращим українцем, який грає в іноземному клубі, став півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський. Безпосередньо під час церемонії Малиновський запевнив, що адаптація новоспеченого гравця "Аталанти" Віктора Коваленка проходить вдало.
Лідер "Шахтаря" Тайсон виборов перемогу в номінації кращого легіонера, який грає в українській прем'єр лізі.
Найкращим молодим гравцем 2020-го року став захисник київського "Динамо" Ілля Забарний. У минулому році він встиг дебютувати за молодіжну й дорослу збірні України й стати основним гравцем у команді Мірчі Луческу.
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Нагадаємо, завтра суд в Лозанні розгляне скаргу УАФ щодо технічної поразки України в матчі проти Швейцарії в рамках групового етапу Ліги націй.
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