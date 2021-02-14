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Рамос і "Реал" обговорюватимуть подовження контракту

Раніше капітан "бланкос" відхилив новий дворічний договір
Захисник "Реала" Серхіо Рамос ще обговорить з клубом можливе подовження контракту.
Рамос і "Реал" обговорюватимуть подовження контракту Фото: РБК Спорт

Останнім часом капітан "бланкос" неодноразово особисто спілкувався з президентом клубу Флорентіно Пересом, що може позитивно вплинути на подальших переговорах сторін, повідомляє "Укрінформ".

Поки пропозиція "Реала" залишається такою ж: контракт на два роки з урізанням зарплати на 10%. Раніше повідомлялося, що Рамос відповів клубу відмовою і повідомив керівництво про свій відхід в кінці сезону.

Зараз 34-річний захисник схиляється до того, щоб залишитися в Мадриді. Чинний контракт Серхіо з "Реалом" розрахований до кінця червня.

У нинішньому сезоні Рамос зіграв у 18 матчах, в яких забив три голи і віддав результативну передачу. Через травму коліна лідер "вершкових" вибув до кінця березня.

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14 02 2021 16:44
ТЕГИ: футбол, Реал
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