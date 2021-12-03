Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Де дивитися матчі 18 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Стартовий матч туру між закарпатським "Минаєм" та "Інгульцем" (Петрове) о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2"
Черговий, 18-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в суботу, 13 березня, поєдинком на стадіоні "Авангард" в Ужгороді.
Де дивитися матчі 18 туру футбольної Прем Фото: з вільних джерел

Стартовий матч туру між закарпатським "Минаєм" та "Інгульцем" (Петрове) о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", передає "Укрінформ".

У перший ігровий день туру полтавська "Ворскла" також прийматиме "Дніпро-1" (17.00; "Футбол 2").

На неділю, 14 березня, заплановані поєдинки "Маріуполя" і ковалівського "Колоса" (14.00; "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" і чернігівської "Десни" (17.00; "Футбол 1"), луганської "Зорі" і київського "Динамо" (17.00; "Уніан ТБ"), "Олександрії" і донецького "Олімпіка".

Матч "Львова" з львівським "Рухом" перенесений.

Турнірне становище: "Динамо" - 40 очок (після 17-ти ігор), "Шахтар" - 36 (17), "Зоря" - 32 (16), "Десна" - 30 (17), "Ворскла" - 28 (17), "Олександрія" - 22 (17), "Колос" - 23 (17), "Олімпік" - 17 (16), "Маріуполь" - 17 (17), "Дніпро-1" - 16 (17), "Інгулець" - 13 (17), "Рух" - 13 (17), "Минай"- 13 (16), "Львів" - 12 (16).

Читайте також: Луческу: "Вільярреал" особливо сильний саме в Європі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 03 2021 12:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.