Де дивитися матчі 18 туру футбольної Прем'єр-ліги України Стартовий матч туру між закарпатським "Минаєм" та "Інгульцем" (Петрове) о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2"

Черговий, 18-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в суботу, 13 березня, поєдинком на стадіоні "Авангард" в Ужгороді.

Фото: з вільних джерел

Стартовий матч туру між закарпатським "Минаєм" та "Інгульцем" (Петрове) о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", передає "Укрінформ". У перший ігровий день туру полтавська "Ворскла" також прийматиме "Дніпро-1" (17.00; "Футбол 2"). На неділю, 14 березня, заплановані поєдинки "Маріуполя" і ковалівського "Колоса" (14.00; "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" і чернігівської "Десни" (17.00; "Футбол 1"), луганської "Зорі" і київського "Динамо" (17.00; "Уніан ТБ"), "Олександрії" і донецького "Олімпіка". Матч "Львова" з львівським "Рухом" перенесений. Турнірне становище: "Динамо" - 40 очок (після 17-ти ігор), "Шахтар" - 36 (17), "Зоря" - 32 (16), "Десна" - 30 (17), "Ворскла" - 28 (17), "Олександрія" - 22 (17), "Колос" - 23 (17), "Олімпік" - 17 (16), "Маріуполь" - 17 (17), "Дніпро-1" - 16 (17), "Інгулець" - 13 (17), "Рух" - 13 (17), "Минай"- 13 (16), "Львів" - 12 (16). Читайте також: Луческу: "Вільярреал" особливо сильний саме в Європі

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