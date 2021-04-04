Де дивитися матчі 20 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Трьома матчами завершиться у неділю, 4 квітня, 20-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Фото: з вільних джерел

На 14.00 запланований поєдинок закарпатського «Миная» і ковалівського «Колоса», який транслюватиме телеканал «Футбол 1», передає Укрінформ. О 17.00 полтавська «Ворскла» зустрінеться з донецьким «Шахтарем» («Футбол 1»), о 19.30 «Олександрія» приймає київське «Динамо» («Футбол 1»). Результати зустрічей туру, що відбулися 2-3 квітня: «Дніпро-1» - «Львів» - 5:1 голи: Маріо Чузе (19-та і 65-та хвилини), Данило Ігнатенко (58), Ігор Когут (63), Вагнер Гонсалвеш (90+4) - Альваро Луїс Тавареш (71, з пенальті); «Маріуполь» - «Інгулець» (Петрове) - 4:3 голи: Артем Бондаренко (45+3, з пенальті, 46, 60, з пенальті), Петро Стасюк (67) - Михайло Плохотнюк (52), Илья Коваленко (53), Ілля Шевцов (88, з пенальті); «Рух» (Львів) - «Зоря» (Луганськ) - 0:2 голи: Артем Громов (8, 60) вилучення: Дмитро Іванисеня («Зоря», 82); «Десна» (Чернігів) - «Олімпік» (Донецьк) - 2:0 голи: Андрій Тотовицький (44), Денис Безбородько (69). Турнірне становище: «Динамо» - 46 очок (після 19-ти ігор), «Шахтар» - 39 (19), «Зоря» - 35 (19), «Десна» - 33 (20), «Ворскла» - 31 (19), «Десна» - 33 (20), «Колос» - 29 (19), «Олександрія» - 26 (19), «Дніпро-1» - 25 (20), «Маріуполь» - 21 (20), «Інгулець» - 19 (20), «Олімпік» - 17 (19), «Львів» - 15 (18), «Минай» - 14 (18), «Рух» - 13 (19). Читайте також: Проєкт футбольного клубу "Шахтар" отримав нагороду від УЄФА

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію