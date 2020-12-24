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Дефіцит електроніки у світі може протриматись до 2022 року

Зі спалахом попиту на електроніки після початку пандемії її дефіцит на світовому ринку залишиться щонайменше до 2022 року.
Дефіцит електроніки у світі може протриматись до 2022 року Фото: google.com

Про це пише "Економічна правдв" з посиланням на Reuters.

Дистанційне навчання та робота спричинили значне зростання попиту на персональні комп’ютери, ноутбуки та планшети, що спричинили дефіцит товарів на ринку. Аналітики кажуть, що виробники відстають з виконанням замовлень на декілька місяців через високий попит. 

Загальні продажі ПК (як ноутбуків, так і комп’ютерів) сягнули свого максимуму у 2008 році, відтоді - "сповзали" до 250 мільйонів. Проте тепер аналітики очікують повернення продажів до 300 мільйонів за рік - на 15% більше проти 2019 року. Продажі планшетів зростають ще швидше.

Згідно дослідження аналітичної компанії Canalys до кінця наступного року кількість встановлених планшетів та ПК сягне 1,77 мільярда, у 2019 році вона дорівнювала 1,64 мільярда.

Аби встигнути за попитом, компанії почали працювати з більшою кількістю постачальників, прискорили доставку та залишили запуск нових моделей на наступний рік.

Процесори та екрани знайти особливо складно навіть попри те, що чимало фабрик давно вийшли з локдауну. 

Також змінились і ПК безпосередньо - нові моделі використовують кращі камери та динаміки для відеоконференцій, а також подекуди мають модуль стільникового зв’язку для використання 4G або 5G.

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24 12 2020 15:32
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