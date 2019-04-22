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Депутат БПП Арешонков оголосив про самовисування на парламентських виборах

Представник фракції Партії "Блок Петра Порошенко" запевнив, що восени планує балотуватися без підтримки партії
Володимир Арешонков заявив про намір балотуватися в народні депутати України по 64 мажоритарному округу.
Депутат БПП Арешонков оголосив про самовисування на парламентських виборах Фото: Слово і Діло

Відповідну заяву нині діючий нардеп зробив на публічній зустрічі в Олевську в рамках запланованої робочої поїздки, повідомляє "Житомир LIFE".

"Я буду йти на ці парламентські вибори від 64 округу, який зараз представляю. Буду звертатися до вас за підтримкою, яка визначиться шляхом вашого голосування і ваших симпатій", - зазначив Володимир Арешонков.

Представник фракції Партії "Блок Петра Порошенко" запевнив, що восени планує балотуватися без підтримки партії, шляхом самовисування

Володимир Арешонков в 2006 році вступив до лав СДПУ (о), головою якої в той час був Віктор Медведчук. У 2010 році був призначений Указом Президента Януковича на посаду голови Коростенської РДА. У 2014 році обраний депутатом Верховної Ради України від БПП.

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22 04 2019 20:07
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