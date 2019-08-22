ПОЛІТИКА НОВИНИЮрист фірми Hillmont Partners Андрій Лисюк, обраний у Верховну Раду за списком "Слуги народу" (№69), відмовився від депутатського мандата.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Депутат "Слуги народу" відмовився від мандата на користь співробітниці "Кварталу"
Андрій Лисюк вирішив залишитися юристом
Фото: з вільних джерел
Його мандат перейде директорці із цифрових продуктів "Кварталу" Олені Хоменко (№129), повідомила пресслужба Центрвиборчкому.
"Слуга народу" провела за своїм списком 124 депутатів, ще чотирьох осіб виключили з нього до дня голосування. Цим пояснюється те, що в Хоменко 129-й номер, а не 125-й.
Ще 130 осіб від "Слуги народу" виграли вибори в одномандатних мажоритарних округах.
Нагадаємо, що голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.
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