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Депутат "Слуги народу" відмовився від мандата на користь співробітниці "Кварталу"

Андрій Лисюк вирішив залишитися юристом
Юрист фірми Hillmont Partners Андрій Лисюк, обраний у Верховну Раду за списком "Слуги народу" (№69), відмовився від депутатського мандата.
Депутат "Слуги народу" відмовився від мандата на користь співробітниці "Кварталу" Фото: з вільних джерел

Його мандат перейде директорці із цифрових продуктів "Кварталу" Олені Хоменко (№129), повідомила пресслужба Центрвиборчкому.

"Слуга народу" провела за своїм списком 124 депутатів, ще чотирьох осіб виключили з нього до дня голосування. Цим пояснюється те, що в Хоменко 129-й номер, а не 125-й.

Ще 130 осіб від "Слуги народу" виграли вибори в одномандатних мажоритарних округах.

Нагадаємо, що голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.

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