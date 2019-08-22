Депутат "Слуги народу" відмовився від мандата на користь співробітниці "Кварталу"

Юрист фірми Hillmont Partners Андрій Лисюк, обраний у Верховну Раду за списком "Слуги народу" (№69), відмовився від депутатського мандата.

Його мандат перейде директорці із цифрових продуктів "Кварталу" Олені Хоменко (№129), повідомила пресслужба Центрвиборчкому.

"Слуга народу" провела за своїм списком 124 депутатів, ще чотирьох осіб виключили з нього до дня голосування. Цим пояснюється те, що в Хоменко 129-й номер, а не 125-й.

Ще 130 осіб від "Слуги народу" виграли вибори в одномандатних мажоритарних округах.

Нагадаємо, що голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.