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Голова "Слуги народу": Зарплата нардепа у 50 тисяч – недостатня

За 40 тисяч гривень не купиш шестисотий Mercedes, але жити можна цілком гідно
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.
Голова "Слуги народу": Зарплата нардепа у 50 тисяч – недостатня Фото: "Укрінформ"

"Якщо чесно, то ні (не справедлива зарплата – ред.), вона могла би бути більшою. Хоча це гарна зарплата на тлі мінімальної, але недостатня. Ми тільки йдемо до того, що мають, наприклад, європейські депутати - гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж", - заявив Разумков, інформує УП.

Водночас Разумков відмовився говорити, яку зарплату вважає адекватною, відзначивши, що "тут потрібна експертна дискусія".

На уточнююче запитання, якою має бути зарплата у колишнього безробітного або молодого хлопця із Запоріжжя (від "Слуги народу" обралися низка безробітних – ред. ), щоб він не брав хабарів у Раді, Разумков порадив питати у самого "хлопця з Запоріжжя".

На думку голови партії, за 40 тисяч гривень не купиш шестисотий Mercedes, але жити можна цілком гідно.  

Він також додав, що йому вистачить майбутньої зарплати спікера, яка становить близько 50 тисяч гривень, бо він сформував собі "матеріальну подушку завдяки бізнесу".  

Нагадаємо, що середня заробітна плата в Україні в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року.

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