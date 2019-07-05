НОВИНИСередня заробітна плата в Україні в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Середня зарплата в Україні у доларах досягла рівня 2013 року, - ІНФОГРАФІКА
У березні 2019 року номінальна середня зарплата становила 10237 грн при курсі 26,6 грн за долар або 385 доларів
Фото: gettyimages.com
Середня заробітна плата в Україні в березні 2013 року становила 3212 грн при курсі 8,16 гривні за долар або 394 долари. Про це йдеться на сторінці Ukraine Now в Facebook.
Також наголошується, що середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в березні 2019 року перевищила показник 2018 року на 21%.
Нагадаємо, що розмір середньої номінальної зарплати в Україні у березні 2019 року становив 10 237 гривень, тобто у порівнянні з лютим середня зарплата зросла на 8,6%.
За словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, протягом 2019 року розмір середньої зарплати в Україні перевищить 10,5 тисячі гривень.
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07 05 2019 20:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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