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Депутата ОПЗЖ ізолювали після зустрічі із зараженим коронавірусом французьким політиком — Сюмар

"Після плювання і бризкання слиною з вереском про "соросят-поросят" депутата Волошина таки ізолювали. Так буває... Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Втрутитися довелося спікеру і секретареві РНБО. Сподіваюся, обсервація буде повною"
Народного депутата від "Опозиційної фракції — За життя" Олега Волошина, який нещодавно мав зустріч з парламентарієм Національної асамблеї Франції Жаном-Люком Рейтцером, щодо якого підтверджений факт зараження коронавірусом, ізолювали.
Депутата ОПЗЖ ізолювали після зустрічі із зараженим коронавірусом французьким політиком — Сюмар

Про це у Facebook повідомила народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Вікторія Сюмар, передає УКРІНФОРМ.

"Після плювання і бризкання слиною з вереском про "соросят-поросят" депутата Волошина таки ізолювали. Так буває... Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Втрутитися довелося спікеру і секретареві РНБО. Сподіваюся, обсервація буде повною", - написала вона.

Виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк у коментаріях написала: "Жесть. Відповідальна людина мала би самоізолюватися і поінформувати оточуючих. А він ще й сперечався!"

27 лютого депутат Олег Волошин написав у Facebook про свою зустріч з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером. За словами Волошина, зустріч проходила у кабінеті Рейтцера.

На сьогодні цей допис вже недоступний.

Нагадаємо, що в Україні станом на 6 березня дев’ятьох людей перевіряють через підозру на інфікування коронавірусом Covid-19.

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06 03 2020 16:00
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