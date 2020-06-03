Депутата ОПЗЖ ізолювали після зустрічі із зараженим коронавірусом французьким політиком — Сюмар

"Після плювання і бризкання слиною з вереском про "соросят-поросят" депутата Волошина таки ізолювали. Так буває... Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Втрутитися довелося спікеру і секретареві РНБО. Сподіваюся, обсервація буде повною"

Народного депутата від "Опозиційної фракції — За життя" Олега Волошина, який нещодавно мав зустріч з парламентарієм Національної асамблеї Франції Жаном-Люком Рейтцером, щодо якого підтверджений факт зараження коронавірусом, ізолювали.

Про це у Facebook повідомила народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Вікторія Сюмар, передає УКРІНФОРМ.

"Після плювання і бризкання слиною з вереском про "соросят-поросят" депутата Волошина таки ізолювали. Так буває... Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Втрутитися довелося спікеру і секретареві РНБО. Сподіваюся, обсервація буде повною", - написала вона.

Виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк у коментаріях написала: "Жесть. Відповідальна людина мала би самоізолюватися і поінформувати оточуючих. А він ще й сперечався!"

27 лютого депутат Олег Волошин написав у Facebook про свою зустріч з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером. За словами Волошина, зустріч проходила у кабінеті Рейтцера.

На сьогодні цей допис вже недоступний.

Нагадаємо, що в Україні станом на 6 березня дев’ятьох людей перевіряють через підозру на інфікування коронавірусом Covid-19.