Депутата ОПЗЖ ізолювали після зустрічі із зараженим коронавірусом французьким політиком — Сюмар
Про це у Facebook повідомила народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Вікторія Сюмар, передає УКРІНФОРМ.
"Після плювання і бризкання слиною з вереском про "соросят-поросят" депутата Волошина таки ізолювали. Так буває... Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Втрутитися довелося спікеру і секретареві РНБО. Сподіваюся, обсервація буде повною", - написала вона.
Виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк у коментаріях написала: "Жесть. Відповідальна людина мала би самоізолюватися і поінформувати оточуючих. А він ще й сперечався!"
27 лютого депутат Олег Волошин написав у Facebook про свою зустріч з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером. За словами Волошина, зустріч проходила у кабінеті Рейтцера.
На сьогодні цей допис вже недоступний.
Нагадаємо, що в Україні станом на 6 березня дев’ятьох людей перевіряють через підозру на інфікування коронавірусом Covid-19.
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