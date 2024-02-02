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ПОЛІТИКА

Колишнього члена ОПЗЖ планують призначити заступником голови Комісії з культури Київради

02 лютого 2024, 12:59
Колишнього члена ОПЗЖ планують призначити заступником голови Комісії з культури Київради
Фото: NewsOne
Його мають розглянути на сесії Київради 8 лютого.

Колишнього члена партії ОПЗЖ та адвоката Віктора Медведчука Ігоря Кириленка планують призначити заступником голови Комісії з питань культури при Київській міській раді.

Про це повідомила депутатка міськради Вікторія Пташник у своєму Facebook.

"Мега зашквар в Київраді – ОПЗЖшникам знову роздають посади в комісіях… Адвоката Медведчука, того, що намагався заборонити книгу Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса, хочуть призначити заступником голови комісії з культури!!!" – написала Пташник.

За її словами, проєкт рішення "Про внесення змін до Переліку персонального складу постійних комісій Київської міської ради ІХ скликання", яким хочуть призначити Кириленка, зареєстрували як невідкладний. Його мають розглянути на сесії Київради 8 лютого.

Пташник повідомила, що пропонуватиме регламентній комісії виключити пункт про призначення Кириленка як такий, що не відповідає раніше ухваленому рішенню заборонити колишнім членам ОПЗЖ займати місця у комісіях міськради.

На можливе призначення Кириленка відреагував Кіпіані.

"Саме він озвучував у суді найдикіші, хамські й антиукраїнські вигадки про великого поета. Адвокат – це дуже важлива суспільна функція, але як у випадку з гебістською шісткою Медведчуком, так і тут ми маємо справу з російською гниллю. Не можна давати жодних посад представникам забороненої(!) колаборантської ОПГ", – написав Кіпіані у Facebook.

КиїврадаОПЗЖ

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