Депутатів "Слуги народу" в Раді вчать тиснути на кнопки, - ФОТО

Сьогодні в залі засідань Верховної Ради України проходить навчання новообраних народних депутатів дев'ятого скликання.

Представники Апарату Ради і керівники основних структурних підрозділів проводять майстер-клас для майбутніх депутатів і вони тестують систему голосування "Рада-3", повідомляє LB.ua.

Навчання проходить строго без присутності преси. У той же час, всі входи на територію парламенту охороняють патрулі поліції.

Як повідомляє джерело LB.ua, в сесійний зал прийшли майже в повному складі майбутні нрадепи фракції "Слуга народу", які голосують і на табло висвічується цифра парламентської більшості для результативного прийняття рішень.

Нагадаємо, що керівник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що після першого засідання Верховної Ради 9-го скликання Україна не отримає новий уряд.