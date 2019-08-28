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Депутатів "Слуги народу" в Раді вчать тиснути на кнопки, - ФОТО

Майбутні нардепи тестують систему голосування "Рада-3"
Сьогодні в залі засідань Верховної Ради України проходить навчання новообраних народних депутатів дев'ятого скликання.
Депутатів "Слуги народу" в Раді вчать тиснути на кнопки, - ФОТО

Представники Апарату Ради і керівники основних структурних підрозділів проводять майстер-клас для майбутніх депутатів і вони тестують систему голосування "Рада-3", повідомляє LB.ua.

Навчання проходить строго без присутності преси. У той же час, всі входи на територію парламенту охороняють патрулі поліції.

Як повідомляє джерело LB.ua, в сесійний зал прийшли майже в повному складі майбутні нрадепи фракції "Слуга народу", які голосують і на табло висвічується цифра парламентської більшості для результативного прийняття рішень.

Нагадаємо, що керівник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що після першого засідання Верховної Ради 9-го скликання Україна не отримає новий уряд.

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