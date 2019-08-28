Депутатів "Слуги народу" в Раді вчать тиснути на кнопки, - ФОТО
Представники Апарату Ради і керівники основних структурних підрозділів проводять майстер-клас для майбутніх депутатів і вони тестують систему голосування "Рада-3", повідомляє LB.ua.
Навчання проходить строго без присутності преси. У той же час, всі входи на територію парламенту охороняють патрулі поліції.
Як повідомляє джерело LB.ua, в сесійний зал прийшли майже в повному складі майбутні нрадепи фракції "Слуга народу", які голосують і на табло висвічується цифра парламентської більшості для результативного прийняття рішень.
Нагадаємо, що керівник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що після першого засідання Верховної Ради 9-го скликання Україна не отримає новий уряд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн