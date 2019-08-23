ПОЛІТИКА НОВИНИПісля першого засідання Верховної Ради 9-го скликання Україна не отримає новий уряд, заявив керівник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На першому засіданні Ради новий уряд не сформують, - Разумков
"Українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом"
Фото: "Укрінформ"
За його словами, 29 серпня, коли відбудеться перше засідання Ради, депутати підпишуть коаліційну угоду, повідомляє "Громадське".
"Українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом", - сказав Разумков.
Також він додав, що прем’єр-міністром стане той, кого підтримає коаліція.
Нагадаємо, що Верховна Рада 9-го скликання може розглянути питання формування уряду на першому засіданні, яке відбудеться 29 серпня.
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