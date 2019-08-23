На першому засіданні Ради новий уряд не сформують, - Разумков

"Українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом"

Після першого засідання Верховної Ради 9-го скликання Україна не отримає новий уряд, заявив керівник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

За його словами, 29 серпня, коли відбудеться перше засідання Ради, депутати підпишуть коаліційну угоду, повідомляє "Громадське".

"Українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом", - сказав Разумков.

Також він додав, що прем’єр-міністром стане той, кого підтримає коаліція.

Нагадаємо, що Верховна Рада 9-го скликання може розглянути питання формування уряду на першому засіданні, яке відбудеться 29 серпня.