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На першому засіданні Ради новий уряд не сформують, - Разумков

"Українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом"
Після першого засідання Верховної Ради 9-го скликання Україна не отримає новий уряд, заявив керівник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.
На першому засіданні Ради новий уряд не сформують, - Разумков Фото: "Укрінформ"

За його словами, 29 серпня, коли відбудеться перше засідання Ради, депутати підпишуть коаліційну угоду, повідомляє "Громадське".

"Українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом", - сказав Разумков.

Також він додав, що прем’єр-міністром стане той, кого підтримає коаліція.

Нагадаємо, що Верховна Рада 9-го скликання може розглянути питання формування уряду на першому засіданні, яке відбудеться 29 серпня.

 

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