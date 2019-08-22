Разумков не виключає, що питання формування уряду можуть розглянути на першому засіданні Ради

Порядок денний на 29 серпня поки що не обговорювали

Верховна Рада 9-го скликання може розглянути питання формування уряду на першому засіданні, яке відбудеться 29 серпня.

"Я поки що не готовий на це відповісти, тому що не обговорював це питання з колегами, проте я не виключаю", —-сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи розглядатимуть 29 серпня питання формування уряду, інформує "Громадське".

За його словами, порядок денний на 29 серпня поки що не обговорювали. Його мають визначити на спільному засіданні підготовчої депутатської групи.

Разумков додав, що пропонуватиме провести засідання підготовчої депутатської групи 23 серпня.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" хоче очолити 21 комітет у Верховній Раді.