ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада 9-го скликання може розглянути питання формування уряду на першому засіданні, яке відбудеться 29 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Разумков не виключає, що питання формування уряду можуть розглянути на першому засіданні Ради
Порядок денний на 29 серпня поки що не обговорювали
Фото: zik.ua
"Я поки що не готовий на це відповісти, тому що не обговорював це питання з колегами, проте я не виключаю", —-сказав Разумков, відповідаючи на запитання, чи розглядатимуть 29 серпня питання формування уряду, інформує "Громадське".
За його словами, порядок денний на 29 серпня поки що не обговорювали. Його мають визначити на спільному засіданні підготовчої депутатської групи.
Разумков додав, що пропонуватиме провести засідання підготовчої депутатської групи 23 серпня.
Нагадаємо, що партія "Слуга народу" хоче очолити 21 комітет у Верховній Раді.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 08 2019 14:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн