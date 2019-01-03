Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Депутату загрожує строк за держзраду через футбол із сепаратистами

"Емблема фейкової збірної містила символи, які можна розцінити як декларування претензій та посягань на територіальну цілісність України"
Співробітники Служби безпеки оголосили підозру в державній зраді одному з депутатів Берегівської районної ради, який повіз команду із Закарпаття на так званий "чемпіонат з футболу" серед команд з невизнаних держав.
Депутату загрожує строк за держзраду через футбол із сепаратистами Фото: ssu.gov.ua

Слідство вважає, що депутат райради у червні 2018 року організував участь фейкової "збірної Закарпаття" у "чемпіонаті" з футболу невизнаних республік, повідомляє прес-служба СБУ.

"Депутат безпосередньо формував команду з вихідців із Закарпатської області, які тривалий час грали за професійні футбольні клуби різних країн. Він забезпечив їх формою та сприяв широкій інформаційній кампанії турніру, чим створював загрозу національній безпеці нашої держави", - встановили правоохоронці.

У СБУ з’ясували, що спортсмени виступали у формі з комбінованим логотипом герба, прапора, контурної карти Закарпатської області в поєднанні з державною символікою сусідньої європейської країни.

"Емблема фейкової збірної містила символи, які можна розцінити як декларування претензій та посягань на територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні відомства.

Відзначається, що депутату районної ради оголосили підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада).

За даними Mukachevo.net, організував закарпатську команду Karpatalya депутат Берегівської райради від Демократичної спілки угорців (УМДС) Тіберій Феєш.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді колишньому начальнику Генерального штабу Володимиру Замані у вигляді тримання під вартою до 27 березня 2019 р.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 03 2019 18:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.