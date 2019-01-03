Депутату загрожує строк за держзраду через футбол із сепаратистами

"Емблема фейкової збірної містила символи, які можна розцінити як декларування претензій та посягань на територіальну цілісність України"

Співробітники Служби безпеки оголосили підозру в державній зраді одному з депутатів Берегівської районної ради, який повіз команду із Закарпаття на так званий "чемпіонат з футболу" серед команд з невизнаних держав.

Слідство вважає, що депутат райради у червні 2018 року організував участь фейкової "збірної Закарпаття" у "чемпіонаті" з футболу невизнаних республік, повідомляє прес-служба СБУ.

"Депутат безпосередньо формував команду з вихідців із Закарпатської області, які тривалий час грали за професійні футбольні клуби різних країн. Він забезпечив їх формою та сприяв широкій інформаційній кампанії турніру, чим створював загрозу національній безпеці нашої держави", - встановили правоохоронці.

У СБУ з’ясували, що спортсмени виступали у формі з комбінованим логотипом герба, прапора, контурної карти Закарпатської області в поєднанні з державною символікою сусідньої європейської країни.

"Емблема фейкової збірної містила символи, які можна розцінити як декларування претензій та посягань на територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні відомства.

Відзначається, що депутату районної ради оголосили підозру в скоєнні злочину за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада).

За даними Mukachevo.net, організував закарпатську команду Karpatalya депутат Берегівської райради від Демократичної спілки угорців (УМДС) Тіберій Феєш.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в державній зраді колишньому начальнику Генерального штабу Володимиру Замані у вигляді тримання під вартою до 27 березня 2019 р.