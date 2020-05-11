Депутати попередньо підтримали держбюджет на 2021 рік

Мінфін готував проєкт держбюджету на основі прогнозу економічного і соціального розвитку на 2021-2024 роки

Народні депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні державний бюджет на 2021 рік - законопроєкт №4000.

"За" відповідний проєкт закону проголосували 275 народних обранців, повідомляє "Громадське".

Фракція "Слуга Народу" віддала 209 голосів, група "Довіра" - 20, "За майбутнє" - 16, "Батьківщина" - 19 і ще 11 голосів віддали позафракційні депутати.

Особливості проєкту держбюджету 2021

Мінфін готував проєкт держбюджету на основі прогнозу економічного і соціального розвитку на 2021-2024 роки, розробленого Міністерством економрозвитку в межах нового прогнозного циклу і затвердженого на засіданні уряду в липні.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту держбюджету: підвищена мінімальна заробітна плата, якісна освіта, доступна медицина, протидія пандемії та COVID-вакцинація, турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+).

Також акцентуватимуть увагу на обороні та безпеці, великому будівництві (дороги), транспортній інфраструктурі (нові пасажирські вагони), розвитку культури, підтримці спорту високих досягнень, масштабній цифровізації економіки та фінансово спроможних регіонах.

Дефіцит Державного бюджету на 2021 рік Кабінет міністрів передбачив на рівні 270 мільярдів гривень, що на півтора відсотка нижче, ніж цього року. Ці кошти уряду потрібно буде десь позичити.

Доходи держбюджету передбачили на рівні 1 трильйона 71,1 мільярда гривень. Видатки - 1 трлн 350 млрд гривень. Рівень дефіциту бюджету у відсотках від ВВП цьогоріч становить 7,5%, а в наступному передбачили зниження до 6%.

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