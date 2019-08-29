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Депутати "Слуги народу" носитимуть власні зелені значки, замість стандартних

Новий значок зеленого кольору має круглу форму й напис "Слуга народу"
Депутати фракції "Слуга народу" у Верховній Раді носитимуть нагрудні значки із символікою власної партії замість стандартних.
Депутати "Слуги народу" носитимуть власні зелені значки, замість стандартних Фото: "Укрінформ"

"Партія "Слуга народу" користується своїми нагрудними значками - ми спеціально замовили. Тут є посвідчення народного депутата. Ще дуже важливий елемент - картка для голосування. Фракція "Слуга народу" буде особисто голосувати. Буде вносити в Конституцію найближчим часом норму про те, що депутат може втратити свої повноваження за неособисте голосування. Тому ця картка для нас символ реальних змін у Верховній Раді, які ми будемо починати із себе", - заявив "Громадському" народний депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко.

Стандартний значок, який отримують усі новообрані парламентарі, має вигляд синьо-жовтого прапора з написом "народний депутат України". Його носять на лівому лацкані піджака.

Дмитро Разумков, депутат від Слуги народу опублікував посвідчення та значок.

Нагадаємо, що Верховна Рада дев'ятого скликання сьогодні почала своє перше засідання. Його відкрив чинний спікер парламенту Андрій Парубій. Новообрані депутати склали урочисту присягу.

 

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