Депутати "Слуги народу" носитимуть власні зелені значки, замість стандартних
"Партія "Слуга народу" користується своїми нагрудними значками - ми спеціально замовили. Тут є посвідчення народного депутата. Ще дуже важливий елемент - картка для голосування. Фракція "Слуга народу" буде особисто голосувати. Буде вносити в Конституцію найближчим часом норму про те, що депутат може втратити свої повноваження за неособисте голосування. Тому ця картка для нас символ реальних змін у Верховній Раді, які ми будемо починати із себе", - заявив "Громадському" народний депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко.
Стандартний значок, який отримують усі новообрані парламентарі, має вигляд синьо-жовтого прапора з написом "народний депутат України". Його носять на лівому лацкані піджака.
Дмитро Разумков, депутат від Слуги народу опублікував посвідчення та значок.
Нагадаємо, що Верховна Рада дев'ятого скликання сьогодні почала своє перше засідання. Його відкрив чинний спікер парламенту Андрій Парубій. Новообрані депутати склали урочисту присягу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн