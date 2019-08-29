Перший день Верховної Ради України 9-го скликання, - онлайн-трансляція
Урочисте засідання відкрилося з виконання гімну України, після чого Парубій оголосив хвилину мовчання за загиблими за незалежність України.
На засідання прийшов президент Володимир Зеленський, члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, глава Офісу президента Андрій Богдан, колишні президенти, Петро Порошенко зайняв місце в гостьовій ложі, а не в залі серед депутатів.
Депутати повинні сьогодні сформувати тимчасову президію, створити фракції і групи, заслухати спікера Парубія, обрати лічильну комісію, вибрати нового спікера і його заступників, заслухати позачергове послання президента про внутрішнє і зовнішнє становище країни, доповіді підготовчої робочої групи, розподілити комітети, визначити формат погоджувальної ради і висвітлення роботи парламенту, призначити новий уряд, міністрів, голову Служби безпеки України, дати згоду на призначення нового генерального прокурора.
Всього в порядку денному - 27 питань.
Нагадаємо, що вчора в залі засідань Верховної Ради України пройшли навчання новообраних народних депутатів дев'ятого скликання.
Представники Апарату Ради і керівники основних структурних підрозділів проводять майстер-клас для майбутніх депутатів і вони тестують систему голосування "Рада-3".
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