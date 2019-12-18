Держіпотека перейде у підпорядкування Мінфіну Кабмін прийняв постанову щодо надання державної гарантії за запозиченнями Державної іпотечної установи

У Мінфіні додали, що прийняття постанови "створює передумови для збільшення доступонсті будівництва нового житля для громадян України".

Фото: minfin.com.ua

Кабінет міністрів 18 грудня прийняв постанову про передачу Державної іпотечної установи в управління Міністерству фінансів - це сприятиме проведенню Мінфіном єдиної, державної політики у сфері розвитку ринку іпотечного кредитування, повідомляє "Економічна правда". Крім цього, Кабмін прийняв постанову щодо надання державної гарантії за запозиченнями Державної іпотечної установи. Постановою, зокрема, затверджуються умови надання у 2019 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за позиками. У Мінфіні додали, що прийняття постанови "створює передумови для збільшення доступонсті будівництва нового житля для громадян України". Читайте також: Мінфін затвердив структуру нової митної служби та запустив процес її створення

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