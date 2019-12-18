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Держіпотека перейде у підпорядкування Мінфіну

Кабмін прийняв постанову щодо надання державної гарантії за запозиченнями Державної іпотечної установи
У Мінфіні додали, що прийняття постанови "створює передумови для збільшення доступонсті будівництва нового житля для громадян України".
Держіпотека перейде у підпорядкування Мінфіну Фото: minfin.com.ua

Кабінет міністрів 18 грудня прийняв постанову про передачу Державної іпотечної установи в управління Міністерству фінансів - це сприятиме проведенню Мінфіном єдиної, державної політики у сфері розвитку ринку іпотечного кредитування, повідомляє "Економічна правда".

Крім цього, Кабмін прийняв постанову щодо надання державної гарантії за запозиченнями Державної іпотечної установи.

Постановою, зокрема, затверджуються умови надання у 2019 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за позиками.

У Мінфіні додали, що прийняття постанови "створює передумови для збільшення доступонсті будівництва нового житля для громадян України".

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18 12 2019 15:34
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