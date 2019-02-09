ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство фінансів України затвердило структуру і штатний розпис Державної митної служби України. Ці рішення запускають процес створення відомства.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінфін затвердив структуру нової митної служби та запустив процес її створення
У ДМС створили новий підрозділ - Департамент спрощення процедур та сприяння торгівлі
Фото: vl.sfs.gov.ua
Відповідно до штатного розпису Державної митної служби (ДМС), у центральному апараті відомства працюватиме 571 особа, повідомляє "Громадське".
У ДМС створили новий підрозділ - Департамент спрощення процедур та сприяння торгівлі. Мета роботи цього департаменту - полегшення процесу декларування та запровадження автоматизації при проведенні митного контролю.
Також у Мінфіні зазначають, що планують розвивати проєкт е-Митниця та провести редизайн ІТ-архітектури ДФС. На цьому напрямку працюватиме 101 особа.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.
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02 09 2019 18:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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