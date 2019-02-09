Мінфін затвердив структуру нової митної служби та запустив процес її створення

У ДМС створили новий підрозділ - Департамент спрощення процедур та сприяння торгівлі

Міністерство фінансів України затвердило структуру і штатний розпис Державної митної служби України. Ці рішення запускають процес створення відомства.

Відповідно до штатного розпису Державної митної служби (ДМС), у центральному апараті відомства працюватиме 571 особа, повідомляє "Громадське".

У ДМС створили новий підрозділ - Департамент спрощення процедур та сприяння торгівлі. Мета роботи цього департаменту - полегшення процесу декларування та запровадження автоматизації при проведенні митного контролю.

Також у Мінфіні зазначають, що планують розвивати проєкт е-Митниця та провести редизайн ІТ-архітектури ДФС. На цьому напрямку працюватиме 101 особа.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.