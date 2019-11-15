Держприкордонслужба затримала іноземця в церковній рясі, який у розшуку Інтерполу

У пункті пропуску "Нові Трояни" прикордонники Ізмаїльського загону в Одеській області затримали громадянина Боснії і Герцеговини в церковній рясі, якого розшукує Інтерпол.

Правоохоронці з'ясували, що іноземця розшукували правоохоронні органи Сербії, передає LB.ua.

На цей момент 44-річного затриманого передали співробітникам Бєлградського відділення Національної поліції.

Нагадаємо, на початку листопада житель Закарпаття намагався перевести через держкордон 12 в'єтнамців, маскуючи їх під диких тварин.

Нелегали при собі мали маскувальні накидки, що дозволяють їм залишатися непоміченими для тепловізорів, спальний мішок, а також у одного із затриманих прикордонники виявили імітатор сліду дикої тварини.

Нагадаємо, що Інтерпол знову зняв колишнього президента Віктора Януковича з міжнародного розшуку.