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Десятки німецьких депутатів закликають припинити військову допомогу Україні – Spiegel

10 квітня 2024, 11:03
Десятки німецьких депутатів закликають припинити військову допомогу Україні – Spiegel
Фото: uainforg.livejournal.com
У відкритому листі депутати від ХДС, СДПН, ВДП, Лівої партії, АдН і "Зелених" вимагають припинити постачання зброї Києву.

Лист починається з слів "натхненні бажанням служити миру", пише німецьке видання Spiegel.

30 депутатів від округу Укермарк у Бранденбурзі оприлюднили відкритий лист з вимогою до Берліна припинити допомогу Україні. 

В листі вони закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца і главу Бундестагу Бербеля Баса "взяти на себе відповідальність за мирне врегулювання замість подальших поставок зброї".

Крім того, політики занепокоєні подальшою ескалацією війни і вважають, що ФРН повинна "зробити все можливе, щоб ініціювати дипломатичні рішення для припинення війни і сприяти мирному співіснуванню між народами".

Хоча вони напад рф на Україну і засудили "найрішучішим чином", але далі в тексті немає жодних деталей, як немає жодної згадки про російського правителя путіна, воєнні злочини рф в українських містах. 

Лист підписали 32 депутати, серед яких немає жодного представника Партії зелених, але є підписанти від ХДС, СДПН, СДПН, Лівої партії, AfD, правопопулістів АдН  і праворадикальної партії Дім. 

Глава фракції ХДС Ян Редманн сказав, що обмежень на те, хто підпише листа, не було.

Парламентська партія СДПН дистанціювалася від листа і заявила, що не можуть підтримати "односторонню заяву, яка не називає агресора і не згадує необхідність належної оборони України", але двоє представників СДПН все ж підписали відкритий лист.

Депутат районної ради Вольфганг Зайфрід заявив, що не відкликатиме свій підпис, оскільки його відштовнув спосіб, у який його парламентська група дистанціювалася. Водночас лідер парламентської фракції Партії зелених Беньямін Рашке закликав інші партії дистанціюватися.

"Ви не підписуєте листи з правими екстремістами", - сказав він.

 
закликнімецькі депутатиприпинення війни

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