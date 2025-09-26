Президент України пояснив умови можливого припинення вогню та "заморозки" фронту

Та він вкотре нагадав, що наша країна не піде на територіальні поступки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо завтра буде змога укласти угоду про припинення вогню, Україна погодиться на "заморозку" по чинній лінії фронту з умовою повернення територій в майбутньому дипломатичним шляхом.

Під час інтерв'ю для Axios він наголосив, що наша держава не піде на жодні територіальні поступки.

"Якщо ми подивимося на сьогоднішню ситуацію і завтра буде припинення вогню, і всі розуміють, що в нас немає сили, щоб повернути ці території назад, то ми готові говорити про це, — пояснив Зеленський. — Ми готові повернути це назад колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не збройним. І я думаю, що це гарний компроміс для кожного".

За словами президента, сторони повинні "вирішувати такі речі шляхом діалогу і з меншими втратами".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час приватної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку попросив надати Україні крилаті ракети Tomahawk.