Зеленський на зустрічі з Трампом попросив ракети Tomahawk для України – Telegraph

Президент України Володимир Зеленський під час приватної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку попросив надати Україні крилаті ракети Tomahawk.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Telegraph.

За інформацією видання, прохання було виголошене на полях Генеральної асамблеї ООН у максимально позитивній атмосфері двосторонньої зустрічі. Зеленський, як повідомляють джерела, пояснив Трампу, що високотехнологічна далекобійна зброя може стати додатковим тиском на владіміра путіна, аби змусити його сісти за стіл переговорів і домовитися про мирну угоду.

Після розмови сам Зеленський зазначив, що Трамп поставився до прохання прихильно і висловив розуміння. "Президент Трамп знає, я вчора йому (сказав), що нам потрібно одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати. Тому що, якщо у нас це буде, я думаю, це буде додатковим тиском на путіна, щоб він сів за стіл переговорів", — процитував українського лідера Telegraph.

Дипломатичні джерела також повідомили, що представники адміністрації США оцінили зміну тону Трампа щодо України позитивно. За їхніми словами, президент США нібито дуже роздратований діями москви і наполягає на необхідності домогтися припинення бойових дій.

Наразі невідомо, чи отримають запитуване озброєння від США — видання підкреслює, що результат переговорів щодо поставок Tomahawk залишається під питанням.

Крилаті ракети Tomahawk мають дальність від приблизно 1 250 до 2 500 км залежно від модифікації; експортні варіанти зазвичай мають дальність до близько 1 600 км. Ці ракети застосовуються для високоточного ураження цілей у глибокому тилу противника.

