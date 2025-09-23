Україна здатна відвоювати всю свою територію – Трамп

За підтримки ЄС і НАТО.

Президент США Дональд Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль на своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це він написав у дописі в своїй соцмережі Truth Social.

"Після того, як я детально ознайомився з військовою та економічною ситуацією між Україною та росією і побачив, у яких серйозних проблемах опинилася російська економіка, можу сказати: Україна за підтримки Європейського Союзу здатна боротися і відвоювати всю свою територію у межах довоєнних кордонів", — наголосив Трамп.

За словами президента США, тривала війна виявила слабкість росії:

"росія вже три з половиною роки веде війну без чіткої мети — війну, яку справжня військова держава мала б виграти менш ніж за тиждень. Це не демонструє силу росії, а навпаки — показує її як “паперового тигра”. ".

Трамп підкреслив, що внутрішні проблеми росії лише зростають: економіка перебуває у "величезних труднощах", жителі стикаються з дефіцитом пального та колосальними витратами на війну. На цьому тлі, за його словами, Україна зміцнюється і поки в росії проблеми, має унікальний шанс повністю відновити свою територію, "а може навіть і піти далі".

"У будь-якому випадку я бажаю обом країнам добра. Ми й надалі будемо постачати зброю НАТО, а Альянс зможе розпорядитися нею на власний розсуд. Успіхів усім!" — підсумував Трамп.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори з президентом США Дональдом Трампом, які відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами українського лідера, ця зустріч стала "хорошою" та "найповнішою" з усіх попередніх.