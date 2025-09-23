Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна здатна відвоювати всю свою територію – Трамп

23 вересня 2025, 22:22
Україна здатна відвоювати всю свою територію – Трамп
Фото: ap.org
За підтримки ЄС і НАТО.

Президент США Дональд Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль на своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це він написав у дописі в своїй соцмережі Truth Social.

"Після того, як я детально ознайомився з військовою та економічною ситуацією між Україною та росією і побачив, у яких серйозних проблемах опинилася російська економіка, можу сказати: Україна за підтримки Європейського Союзу здатна боротися і відвоювати всю свою територію у межах довоєнних кордонів", — наголосив Трамп.

За словами президента США, тривала війна виявила слабкість росії:

"росія вже три з половиною роки веде війну без чіткої мети — війну, яку справжня військова держава мала б виграти менш ніж за тиждень. Це не демонструє силу росії, а навпаки — показує її як “паперового тигра”. ".

Трамп підкреслив, що внутрішні проблеми росії лише зростають: економіка перебуває у "величезних труднощах", жителі стикаються з дефіцитом пального та колосальними витратами на війну. На цьому тлі, за його словами, Україна зміцнюється і поки в росії проблеми, має унікальний шанс повністю відновити свою територію, "а може навіть і піти далі".

"У будь-якому випадку я бажаю обом країнам добра. Ми й надалі будемо постачати зброю НАТО, а Альянс зможе розпорядитися нею на власний розсуд. Успіхів усім!" — підсумував Трамп.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори з президентом США Дональдом Трампом, які відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами українського лідера, ця зустріч стала "хорошою" та "найповнішою" з усіх попередніх.

Дональд ТрампВолодимир Зеленськийпереговоривійна в Україніокупація

Останні матеріали

НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється