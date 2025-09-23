Зеленський і Трамп провели зустріч у Нью-Йорку

Лідери приділили основну увагу ситуації на фронті, обмінам військовополонених між Україною та росією, а також санкційному тиску на рф.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрілися на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Лідери приділили основну увагу ситуації на фронті, обмінам військовополонених між Україною та росією, а також санкційному тиску на рф.

Зеленський підтвердив, що підтримує ідею Трампа щодо зупинки закупівель російських енергоносіїв, підкресливши, що це може стати одним із ключових кроків для послаблення москви.

Американський президент наголосив, що головним фактором у припиненні війни стане стан російської економіки, яка, за його словами, перебуває у складному становищі.

"Україна успішно зупиняє російську армію. Вона мужньо обороняється. росія розраховувала на швидке рішення, але війна триває вже 3,5 роки й продовжується", — зазначив Трамп.

Окремо президент США закликав союзників у Європі діяти рішучіше: країни НАТО, за його словами, мають збивати російські військові літаки у разі їх вторгнення в повітряний простір Альянсу.

У відповідь на запитання журналістки щодо реакції Альянсу на провокативні дії росії, Трамп відповів:

"Так, я думаю вони повинні. Я вам дам знати про це через місяць".

Щодо надання Україні гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, американський лідер зазначив, що зараз зарано відповідати на це питання.

"Ми будемо говорити про це. І я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це", — сказав Трамп.

Зеленський подякував Трампу за підтримку і за надходження американської зброї за механізмом PURL – за кошти інших членів НАТО.

"За останні кілька місяців наші військові деокупували 360 квадратних кілометрів і взяли в полон приблизно 1000 військових. Звісно, ми будемо проводити обміни. Завдяки вашій допомозі ми маємо цю можливість. Ми будемо продовжувати, поки росія не зупинить цю війну – і я сподіваюся, що вона її зупинить", – сказав Зеленський.

Окремо під час спілкування з журналістами Трамп зауважив, що поки не має готової відповіді, чи довіряє він очільнику кремля владіміру путіну: "Я зможу вам відповісти щодо цього через місяць, гаразд?"

Американський президент також висловив переконання, що Угорщина може припинити закупівлі російських енергоносіїв після його розмови з прем’єр-міністром Віктором Орбаном. "Я ще не говорив з ним про російську нафту. Але в мене є відчуття, що якби я поговорив з ним, він би припинив. І я думаю, що я так і зроблю", — сказав Трамп, назвавши Орбана "своїм другом".

У цьому контексті Зеленський повідомив, що Словаччина також могла б відмовитися від закупівлі російської нафти та газу, якщо отримає доступ до альтернативних джерел. "Ми повністю підтримуємо і вашу ідею про те, як зупинити закупівлю нафти і газу з боку деяких європейських країн. Я мав розмову з прем'єром Словаччини. Я думаю, що їм треба певні альтернативні шляхи й тоді вони пристануть до ідеї", – сказав президент. Водночас він визнав, що наразі Братислава до такого кроку ще не готова, але не виключив змін у майбутньому.