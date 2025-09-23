Зеленський прокоментував переговори з Трампом на Генасамблеї ООН

Під час переговорів Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополонених та посилення санкцій проти росії.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори з президентом США Дональдом Трампом, які відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами українського лідера, ця зустріч стала «хорошою» та «найповнішою» з усіх попередніх.

"Дуже хороша зустріч сьогодні. Рано поки, щоб вказати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше. Але вона дійсно була, напевно, найповніша", — сказав Зеленський у коментарі Суспільному.

Журналісти також запитали президента, чи міг би він номінувати Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той допоможе завершити війну, розв’язану росією.

"Якщо він її закінчить — абсолютно. Впевнений, українці теж. Буду це робити із задоволенням, бо це велична місія, яка завершилася", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час переговорів Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополонених та посилення санкцій проти росії. Український президент підтвердив, що підтримує ідею Трампа щодо зупинки закупівель російських енергоносіїв.

Водночас американський лідер заявив, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано. Раніше Зеленський підкреслював, що під час зустрічі з Трампом планує підняти питання гарантій безпеки та отримати "сигнали" про готовність партнерів надати Україні саме ті механізми захисту, які їй потрібні.

22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та виступу участі в Генеральній Асамблеї ООН і не тільки.

Український лідер вже провів низку зустрічей. Зокрема, з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, Вселенським Патріархом Варфоломієм, директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, спецпосланцем США щодо України Кітом Келлогом.