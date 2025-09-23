Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Зеленський прокоментував переговори з Трампом на Генасамблеї ООН

23 вересня 2025, 21:59
Зеленський прокоментував переговори з Трампом на Генасамблеї ООН
джерело president.gov.ua
Під час переговорів Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополонених та посилення санкцій проти росії.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував переговори з президентом США Дональдом Трампом, які відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За словами українського лідера, ця зустріч стала «хорошою» та «найповнішою» з усіх попередніх.

"Дуже хороша зустріч сьогодні. Рано поки, щоб вказати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше. Але вона дійсно була, напевно, найповніша", — сказав Зеленський у коментарі Суспільному.

Журналісти також запитали президента, чи міг би він номінувати Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той допоможе завершити війну, розв’язану росією.

"Якщо він її закінчить — абсолютно. Впевнений, українці теж. Буду це робити із задоволенням, бо це велична місія, яка завершилася", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, під час переговорів Зеленський і Трамп обговорили ситуацію на фронті, обміни військовополонених та посилення санкцій проти росії. Український президент підтвердив, що підтримує ідею Трампа щодо зупинки закупівель російських енергоносіїв.

Водночас американський лідер заявив, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано. Раніше Зеленський підкреслював, що під час зустрічі з Трампом планує підняти питання гарантій безпеки та отримати "сигнали" про готовність партнерів надати Україні саме ті механізми захисту, які їй потрібні.

22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та виступу участі в Генеральній Асамблеї ООН і не тільки. 

Український лідер вже провів низку зустрічей. Зокрема, з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, Вселенським Патріархом Варфоломієм, директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, спецпосланцем США щодо України Кітом Келлогом.

СШАДональд ТрамппереговориВолодимир Зеленський

Останні матеріали

НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Політика
Белградський урок солідарності. Молодь, університети та суспільство за верховенство права – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 12:45
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
ЗСУ демонструють тактичні успіхи на Сумщині та біля Добропілля. Втрати рф ростуть, пальне дорожчає, еліту прибирають – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 07:46
НАТО прокинеться лише після
Політика
НАТО прокинеться лише після "масової загибелі людей" на своїй території. Про що попереджає колишній президент Естонії Тоомас Ілвес – LBC
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 15:44
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється