Зеленський обговорив з головою МВФ фінансування України
23 вересня 2025, 08:07
Фото: Укрінформ
Під час розмови йшлося про використання заморожених російських активів на користь України
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Під час розмови йшлося про використання заморожених російських активів на користь нашої держави.
Зеленський та Георгієва також обговорили нову програму співпраці для підтримки стійкості України. Уряд та МВФ тісно взаємодіятимуть у цьому напрямі.
Президент також звернув увагу голови фонду на порушення росіянами повітряного простору країн-членів НАТО, зокрема інцидент з дронами у Копенгагені. Зеленський висловив переконання, що в разі відсутності реакції на такі дії агресора, москва продовжить це робити.