Зеленський обговорив з головою МВФ фінансування України

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Під час розмови йшлося про використання заморожених російських активів на користь нашої держави.

Зеленський та Георгієва також обговорили нову програму співпраці для підтримки стійкості України. Уряд та МВФ тісно взаємодіятимуть у цьому напрямі.

Президент також звернув увагу голови фонду на порушення росіянами повітряного простору країн-членів НАТО, зокрема інцидент з дронами у Копенгагені. Зеленський висловив переконання, що в разі відсутності реакції на такі дії агресора, москва продовжить це робити.