Зеленський провів переговори з Келлогом перед зустріччю з Трампом

Сторони обговорили розвиток співпраці України та Сполучених Штатів

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави подякував посадовцю за підтримку та допомогу. Він поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська.

Крім того, Зеленський та Келлог обговорили розвиток співпраці України та Сполучених Штатів, зокрема угоди щодо дронів та закупівлі американської зброї. Президент зазначив, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб укласти їх найближчим часом. Також обговорили гарантії безпеки та захист українського неба.