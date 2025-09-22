Вже завтра відбудеться зустріч Зеленського і Трампа

Темою розмови очікувано стане ситуація в Україні та міжнародна підтримка.

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також із лідерами низки інших держав.

Про це повідомила прессекретарка передвиборчого штабу Трампа Керолайн Левітт під час брифінгу.

За її словами, серія дипломатичних зустрічей запланована на вівторок, 23 вересня.

Очікується, що під час контактів обговорюватимуться ключові питання міжнародної безпеки, зокрема ситуація в Україні, співпраця у сфері оборони, а також спільні позиції щодо глобальних викликів.